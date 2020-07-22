ЦИК удалил из своего твиттера опрос о голосовании в течение нескольких дней

Об этом пишет сайт «МБХ медиа». До этого, по словам очевидцев, против многодневного голосования высказались 94% участников опроса, и лишь 6% — за. Такой же опрос Центризбирком организовал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Доля высказавшихся против многодневного голосования пользователей там ниже — около 69%. Накануне Госдума в окончательном чтении одобрила поправки к избирательному законодательству, которые позволяют растягивать голосование на любых уровнях на три дня.