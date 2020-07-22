Представители ВОЗ советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года

Представители Всемирной организации здравоохранения советуют не ждать вакцину от коронавируса раньше следующего года. Исследователи добились большого прогресса, однако применение препарата на практике возможно лишь через полгода с небольшим, сказал сегодня исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майк Райан. Тем временем вице-премьер России Татьяна Голикова сказала сегодня, что ожидает регистрацию и производство отечественной вакцины от коронавируса уже осенью. По ее словам, сейчас на завершающей стадии клинических испытаний находится один из препаратов.
2020-07-22T20:04:36+03:00
2020-07-22T20:04:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 22 июля 2020
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