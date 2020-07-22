Сеть косметических магазинов Natura Siberica в России и за рубежом оказалась под угрозой закрытия

Владелец товарного знака, компания «Первое решение» объявила об этом после того, как против нее был подан иск на 4,5 млрд. рублей. Как говорится в открытом письме на сайте торговой сети, компания из подмосковного Дмитрова требует такую сумму за пожар на складе, который произошел весной. Ответчик претензии отвергает. В рамках этого спора суд арестовал 65 товарных знаков, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop, «Добрые травы».
2020-07-22T20:04:09+03:00
2020-07-22T20:04:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 22 июля 2020
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