Дело Михаила Ефремова поступило в Пресненский суд Москвы

Как сказали в инстанции, его рассмотрит судья Елена Абрамова. Именно она год назад приговорила к 13 годам лишения свободы экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в еще выносила приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву за драку в центре Москвы.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы. В начале июня автомобиль, за рулем которого находился актер, выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в другу. Машину, водитель которой погиб. В полиции говорят, что экспертиза показала наличие в крови артиста алкоголя и наркотических веществ.