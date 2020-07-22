В России на некоторых дорогах могут разрешить скорость до 150 км/ч. Решение об увеличении лимита будет принято в течение ближайшего месяца, сказал сегодня вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, такие участки появятся на автодороге М11 до Санкт-Петербурга и, возможно на трассе М4 «Дон». Ранее в «Автодоре» не исключали повышение скоростных ограничений до 150 км/ч на платных дорогах а также на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье.