Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн. человек

Такие данные приводят представители американского Университета Джонса Хопкинса, которые анализируют данные международных организаций и властей разных стран. Больше всего выявленных случаев инфицирования, почти 4 млн., приходятся на США. Далее идет Бразилия, более 2 млн., и Индия, больше одного миллиона заразившихся. Общее число умерших от этой инфекции, по данным исследовательской организации, превышает 617 тысяч.
2020-07-22T19:33:47+03:00
2020-07-22T19:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 22 июля 2020
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