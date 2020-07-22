Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн. человек

Такие данные приводят представители американского Университета Джонса Хопкинса, которые анализируют данные международных организаций и властей разных стран. Больше всего выявленных случаев инфицирования, почти 4 млн., приходятся на США. Далее идет Бразилия, более 2 млн., и Индия, больше одного миллиона заразившихся. Общее число умерших от этой инфекции, по данным исследовательской организации, превышает 617 тысяч.