Ярославский областной суд освободил из СИЗО двух бывших сотрудников ИК-8. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. О решении суда рассказали правозащитники из фонда «Общественный вердикт». Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают бегающих осужденных под крики «Суслики бегут!».