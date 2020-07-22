Ярославский областной суд освободил из СИЗО двух бывших сотрудников ИК-8. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. О решении суда рассказали правозащитники из фонда «Общественный вердикт». Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают бегающих осужденных под крики «Суслики бегут!».
2020-07-22T19:33:31+03:00
2020-07-22T19:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 22 июля 2020
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