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19:33, 22 июля 2020

Ярославский областной суд освободил из СИЗО двух бывших сотрудников ИК-8

Ярославский областной суд освободил из СИЗО двух бывших сотрудников ИК-8. Их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. О решении суда рассказали правозащитники из фонда «Общественный вердикт». Ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором надзиратели избивают бегающих осужденных под крики «Суслики бегут!».



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