Один из фигурантов дела Ивана Голунова добивается возобновления расследования в отношении самого журналиста. Бывший полицейский Игорь Ляховец направил обращение в Генпрокуратуру. Об этом он сказал сегодня на заседании в Мосгорсуде, где рассматривали жалобу на продление ареста Ляховцу. Обвиняемый считает, что дело против Голунова было незаконно и необоснованно прекращено. Ряд бывших полицейских, в том числе Ляховец, ранее были арестованы по обвинению в том, что они подбросили наркотики корреспонденту интернет-издания «Медуза».