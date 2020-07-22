Один из фигурантов дела Ивана Голунова добивается возобновления расследования в отношении самого журналиста. Бывший полицейский Игорь Ляховец направил обращение в Генпрокуратуру. Об этом он сказал сегодня на заседании в Мосгорсуде, где рассматривали жалобу на продление ареста Ляховцу. Обвиняемый считает, что дело против Голунова было незаконно и необоснованно прекращено. Ряд бывших полицейских, в том числе Ляховец, ранее были арестованы по обвинению в том, что они подбросили наркотики корреспонденту интернет-издания «Медуза».
2020-07-22T19:33:15+03:00
2020-07-22T19:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 22 июля 2020
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