Карельский историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Карельский историк, исследователь эпохи сталинского террора Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Судья Петрозаводского суда Александр Мерков признал его виновным в насилии над приемной дочерью. В то же время он оправдал Дмитриева по трем другим статьям – об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Обвинение просило для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Он вины не признал.

В защиту историка выступали известные деятели культуры, артисты и ученые, как в России, так и за рубежом. Со словами поддержки обратился к историку и известный художник Михаил Шемякин.

Адвокат Юрия Дмитриева полагает, что с учетом срока, который тот провел в СИЗО, уже в середине ноября историк сможет выйти на свободу.