Сегодня завершается Чемпионат России по футболу. Все матчи заключительного тура Премьер-Лиги начнутся в 19 часов.

За тур до завершения Чемпионата турнирных вопросов осталось немного. В центре внимания – борьба за третье место, дающее право выступить в квалификации Лиги Чемпионов. Здесь претендентов двое – «Краснодар» и ЦСКА. Команда из столицы «Кубани» опережает москвичей на 2 очка и принимает сегодня «Ахмат». Армейцы, и тоже дома, сыграют против «Тамбова». Если ЦСКА победит, а «Краснодар» сыграет вничью, третьими по дополнительным показателям станут москвичи. Впрочем, вероятность такого развития событий невелика. Оппоненты фаворитов свои турнирные задачи давно решили.

Кроме того, чемпион страны «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом». Завоевавший серебро «Локомотив» встретится в Екатеринбурге с «Уралом». Динамо будет принимать «Оренбург». А столичный «Спартак» завершит сезон в Казани матчем против «Рубина». Игра в Самаре между «Крыльями Советов» и ФК «Сочи» не состоится. Из-за того, что южане отбывают карантин по коронавирусу.

Покидают Премьер-Лигу по итогам сезона «Крылья Советов» и «Оренбург». Впрочем, самарцы еще могут остаться в элите. В том случае, если занявшие второе место в ФНЛ «Химки» откажутся от повышения из-за финансовых трудностей.