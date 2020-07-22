Два футболиста клуба ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус

Положительными оказались результаты тестов двух исландских игроков Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона, сказали в пресс-службе команды. Остальные представители клуба повторно прошли тестирование, результаты не выявили заражений. О ситуации в клубе знают в руководстве Российской Премьер-лиги. Там сказали, что матч ЦСКА с «Тамбовом» в рамках 30-го, заключительного тура чемпионата России, по-прежнему назначен на среду. Он начнется уже через полчаса. Сейчас армейцы занимают четвертое место в таблице. Отставание от идущего третьим «Краснодара» составляет 2 очка.