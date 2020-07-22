Президент США Дональд Трамп сумел заработать на своей предвыборной кампании, утверждает журнал Forbes. Глава Белого дома не потратил на свой предвыборный штаб ни цента. Вместо этого сам штаб и фонды, которые собирают деньги для президента, по сведениям издания, выплатили его компаниям несколько миллионов долларов. Они выставляют предвыборной команде Трампа счета за питание, проживание и аренду помещений.