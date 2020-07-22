СК предъявил Алексею Навальному обвинение в клевете

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в клевете. Дело возбудили в связи с комментарием политика в адрес участников агитационного ролика за поправки к Конституции. Среди них оказался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Следствие считает, что высказывание Навального подорвало здоровье фронтовика.

Сам политик написал в своем блоге, что этим делом занимается группа из 15 следователей. В рамках расследования провели обыски. Более того, подчеркивает Навальный, в постановлении о возбуждении уголовного дела не написано, в чем заключается клевета. По этому делу ему может грозить штраф до миллиона рублей или обязательные работы на срок до двухсот сорока часов.