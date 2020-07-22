В США съемочная группа «Первого канала» пострадала от действий силовиков. Полицейские также повредили технику, — рассказала журналистка Юлия Ольховская. По словам Юлии Ольховской, на журналистах были опознавательные знаки, не заметить которые было сложно.
2020-07-22T18:28:52+03:00
2020-07-22T18:28:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:28, 22 июля 2020
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