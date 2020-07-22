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Эксклюзив Эха 18:28, 22 июля 2020

Владимир Зеленский рассказал сегодня, почему выполнил требование террориста, который захватил заложников

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал сегодня, почему выполнил требование террориста, который захватил заложников. Президент Украины Владжимир Зеленский поступил правильно, начав переговоры с захватчиком и выполнив его требование. Такое мнение в нашем эфире высказал журналист Дмитрий Гордон. Он не считает вероятным, что захват заложников в Луцке был постановочным с целью поднять рейтинги президента.

Служба безопасности Украины и полиция были против переговоров с террористом, сообщают некоторые украинские СМИ. Издание «Новое время Украина» пишет, что к луцкому террористу собирались подослать ложных журналистов для штурма автобуса. Представитель президента Зеленского подтвердил изданию, что тот не занимался операцией, ею руководили СБУ и полиция и «на всех этапах они были против того, чтобы президент выходил на связь с террористом». В другой публикации издания автор называет телефонный разговор Зеленского с мужчиной, захватившим автобус «большой ошибкой». Это хороший поступок обычного человека и недопустимый для президента, отмечается в статье. – «Проблема в том, что теперь этим будут пользоваться все, … государственный деятель или политик на это не имеет права»: «Кремль начнёт теперь педалировать на Западе и в СМИ тезисы о том, что Зеленский общается с террористами и выполняет их требования, но не хочет выполнять требования сепаратистов и не хочет мира. А уставший от Зеленского коллективный Запад, видя его слабость, может подыграть Кремлю. Тем более, что международная деятельность — это явно не конёк шестого президента. И Зеленский «поплывет» после таких аргументов, как боксер после пропущенного апперкота. О последствиях можете догадаться». Обозреватель издания считает, что поступок президента хорошо бы смотрелся в голливудском боевике, но он крайне безответственен с точки зрения национальной безопасности. — В истории с захватом заложников и последующими переговорами был открыт украинский ящик Пандоры, который не закроется до тех пор, пока Зеленский и его приближенные будут оставаться при власти, заключает автор украинского издания.

Как передает украинский телеканал ZIK, минувшей ночью террориста Максима Кривоша допросили на предмет выявления возможных сообщников. Завтра должно состояться заседание суда для избрания ему меры пресечения.

Тем временем документальный фильм «Земляне», который накануне прорекламировал президент Украины Владимир Зеленский, стал самым популярным на сервисе Кинопоиск за последние сутки, — сообщает издание Znak.com. Документальная лента рассказывает о проблеме жестокого обращения человека с животными. Президент Зеленский говорил о нем, выполняя требования террориста в обмен на освобождение заложников. После задержания злоумышленника это видео было удалено.



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