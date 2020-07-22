Российские школы могут вернуться к традиционному формату обучения с первого сентября

Такой сценарий не исключили сегодня в правительстве.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил сегодня, что власти собираются вернуть школы к привычному, очному учебному процессу. По его словам, такой вариант рассматривается в большинстве случаев.

«По-разному сейчас складывается ситуация, но, в целом, могу сказать из докладов, которые я слышу… мы готовимся к нормальному 1-ому сентября. Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески, отправим своих детишек в школы».

Эти слова Михаил Мишустин произнес на сегодняшнем отчёте в Государственной Думе. На нём один из депутатов попросил главу правительства уточнить, как именно готовят школы к работе в условиях пандемии. Премьер-министр на этот вопрос отвечать не стал.

Тем временем сценарий, при котором учеников всё же будут держать дома, полностью отбрасывать не стали. В первую очередь это связано с тем, что есть регионы, где пик заболеваемости еще не достигнут, — сказал «Эху» первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. По его словам, в связи с этим в парламент внесли законопроект о том, чтобы чиновники в таком случае обеспечили детей всем необходимым.

«Как часто бывает, где, скажем, отец и мама работают в дистанционном режиме, а на семью один компьютер… Я думаю, что государство должно выделить дополнительные средства и помочь детям, которые будут переходить на дистанционное обучении… иметь компьютеры и широкополосный интернет… такая возможность, увы, в условиях второй волны пандемии вполне реальна».

Школы в свою очередь смогут открыться только в том случае, если они будут полностью соблюдать условия Роспотребнадзора. Они подразумевают, что расписание для учеников составят таким образом, чтобы дети из разных классов не виделись друг с другом. Для этого сдвинут и время начало уроков, и перерывы на обед. Директор школы № 19 в Подольске Жанна Имбер сказала сегодня «Эху», что в целом сделать это нетрудно, и в её учреждении для приёма учеников почти всё готово. ВСТАВКА «В принципе здесь ничего особенного нет, и я думаю, что в каждой школе это возможно сделать. В частности у нас я уже распределила какой класс в каком кабинете будет заниматься. Таких каких-то резких ограничений не будет и я думаю, что учебный год начнётся и дети начнут ходить в школу».

Также директриса добавила, что в случае возвращения к дистанционному обучению у некоторых учеников появится проблема нехватки компьютеров. Имбер предположила, что в таком случае детям могут одолжить технику самой школы.

В любом случае, решение о форме обучения будут принимать отдельно для каждого региона. Это произойдет 20-го августа.

Между тем Роспотребнадзор разрешил проведение выпускного в Парке Горького в Москве. На празднике будут дежурить представители ведомства, которое обещает принять все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова говорит, что ситуация позволяет провести выпускной для столичных школьников 24 июля.