Сегодня рано утром стало известно, что Александр Габышев, который называет себя шаманом, выписан из психиатрического диспансера. Как рассказал радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает Габышеву правовую помощь, сейчас его доверитель находится дома.

О дальнейших планах Габышева пока ничего неизвестно, поскольку, по словам Прянишникова, он пока хочет отдохнуть и на связь не выходит.

Ранее ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В начале лета прошлого гада Габышев шел пешком из Якутии в Москву, чтобы изгнать Владимира Путина из Кремля и, как он заявлял, восстановить народовластие.

Некоторые предрекали альянс Габышева с еще одним духовным оппонентом власти, схиигуменом Сергием из свердловской области. Впрочем, сегодня его представитель Всеволод Могучев сказал радиостанции Говорит Москва, что такого объединения не будет, поскольку Отец Сергий не имеет ничего общего с какими-либо шаманами и язычниками, Сам же Сергий на своем канале в YouTube попросил своих сторонников об активной поддержке.