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18:21, 22 июля 2020

Жители Хабаровского края продолжают свои акции с требованиями отставки исполняющего обязанности губернатора

Жители Хабаровского края продолжают собираться под окнами Дома правительства и требовать отставки временно исполняющего обязанности губернатора. В ответ Михаил Дегтярев критикует протестующих. В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявляет, что бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал планировал подать заявление об отставке незадолго до ареста. Он также отметил, что хабаровчане должны поддержать нового главу региона.

Следственный комитет пытается отвести адвокатов Сергея Фургала. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующие постановления изготовлены в отношении двоих из четырех защитников бывшего губернатора Хабаровского края.



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