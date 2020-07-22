Историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней

С учетом предварительного заключения он проведет в СИЗО 3,5 месяца — до ноября 2020 года, — заявил его адвокат Виктор Ануфриев. Он рассказал, как Юрий Дмитриев принял приговор. При этом суд оправдал Дмитриева по трем статьям — об изготовлении детской порнографии, о развратных действиях в отношении несовершеннолетней и о незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Старт первому процессу против Дмитриева был дан в конце 2016 года. Набор пунктов обвинения был почти такой же, какой и в нынешнем, только что завершившемся разбирательстве. Главу карельского «Мемориала» обвинили в изготовлении порнографических снимков своей несовершеннолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении оружия. Дмитриев настаивал: свою дочь он фотографировал, когда она была еще маленькой, чтобы следить за ее физическим состоянием, так как из детдома взял ее истощенной и с букетом заболеваний.

Петрозаводский суд историка по этому пункту, как и сегодня, оправдал. А вот по статье о незаконном хранении оружия он, в отличие от нынешнего приговора, получил 2,5 года ограничения свободы. Правда, почти весь этот срок к тому моменту Дмитриев уже провел в СИЗО.

Однако в июне 2018-го Верховный суд Карелии приговор отменил – и спустя две недели историка снова арестовали. Именно тогда и появилось обвинение в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней приемной дочери, основанное на заявлении ее родной бабушки. С тех пор более двух лет Дмитриев находился в СИЗО.

Некоторые правозащитники и коллеги главы карельского «Мемориала» убеждены, что его преследование связано с его деятельностью. Дмитриев стал известен как исследователь, обнаруживший места захоронений нескольких тысяч жертв сталинских репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Он добился их превращения в мемориальные комплекса, а затем составил книги памяти жертв террора в 1930-40-е годы в Карелии.

В то же время несколько лет назад ряд историков предположили, что в Сандармохе помимо жертв репрессий также могут быть захоронены советские военнопленные времен Великой Отечественной войны, содержавшихся в финских лагерях. Дмитриев с этой версией категорически не соглашался. На протяжении последних лет Российское военно-историческое общество проводило там раскопки, а в июле этого года отчиталось о том, что нашло доказательства наличия могил советских солдат.

К слову, «Новая газета» писала, что началу исследований способствовало карельское Министерство культуры. В его письме РВИО говорилось, что идея о захоронении в Сандармохе советских солдат «используется рядом стран в деструктивных пропагандистских акциях». Подлинность документа в ведомстве потом подтвердили.

Комплекс Сандармох, который обнаружил Дмитриев, находился в ведении Медевежьегорского районного музея. Его директор Сергей Колтырин год назад был осужден на 9 лет колонии также по обвинению в педофилии. В мае этого года он умер после тяжелой болезни.

В «Мемориале» считают приговор главе карельского центра Юрию Дмитриеву «неправосудным». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Вот так сегодня в нашей стране выглядит приговор невиновного человека. Ему дали срок до отбытого. Но мы считаем приговор неправосудным. И с одной стороны мы рады, что наш коллега выйдет на свободу. Мы не отнюдь не считаем это победой правосудия», — сказал он. В официальном заявлении правозащитного центра, которое привел Черкасов, в частности, говорится: «Затяжной процесс по делу Юрия Дмитриева завершился сегодня обвинительным приговором по части выдвинутых обвинений — 3,6 года лишения свободы. Несмотря на очевидную мягкость приговора, он неправосуден. Абсолютная беспочвенность обвинения была очевидна с самого начала. Такой приговор по столь тяжкому обвинению означает одно — у обвинения нет никаких доказательств реальной вины Дмитриева в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Тем не менее, эти обвинения отняли более трех лет свободы у Дмитриева и искалечили судьбу его приемной дочери», — заявил он.

Приговор необоснованно суров для пожилого человека с рядом заболеваний, но удивительно мягок для той статьи, по которой судили историка, что говорит о невиновности Дмитриева. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, член ОНК Москвы Ева Меркачева.



«Приговор достаточно жестокий, потому что надо учитывать его возраст и ряд заболеваний. Ранее я с ним общалась, и считаю, что он из тех людей, которые не могут совершить какое-либо преступление. В этом деле вообще очень много странностей. По тому обвинению, которое ему вменили, обычно дают больше срок, и то, что ему дали 3,5 года, это значит, что у них не было достаточно доказательств его виновности». – сказала она.

Даже если предположить, что обвинения в адрес Юрия Дмитриева правдивы, политика государства в отношении исторического прошлого делает невозможным непредвзятое рассмотрение его дела. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Олег Кашин.