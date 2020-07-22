Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан России и Китая

Запретительные меры, по словам источника агентства ТАСС, планируют ввести в отношении подозреваемых в причастности к кибератакам. Теперь их должен утвердить Совет ЕС, после чего они вступят в силу. Сам механизм введения санкций за преступления в интернете был создан больше года назад. С тех пор Брюссель не смог доказать ответственность за кибератаки против своих стран ни одной группы лиц, напоминает агентство.
2020-07-22T17:33:17+03:00
2020-07-22T17:33:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680529-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...