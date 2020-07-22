Послы ЕС согласовали санкции против структур и граждан России и Китая

Запретительные меры, по словам источника агентства ТАСС, планируют ввести в отношении подозреваемых в причастности к кибератакам. Теперь их должен утвердить Совет ЕС, после чего они вступят в силу. Сам механизм введения санкций за преступления в интернете был создан больше года назад. С тех пор Брюссель не смог доказать ответственность за кибератаки против своих стран ни одной группы лиц, напоминает агентство.