Петрозаводский городской суд признал карельского историка Юрия Дмитриева невиновным по 3 из 4 статьям обвинения

Петрозаводский городской суд признал карельского историка Юрия Дмитриева невиновным по трем из четырех статьям обвинения. Это статья о развратных действиях, изготовлении детской порнографии хранении оружия. Судья Александр Мерков признал главу карельского «Мемориала» виновным лишь в насилии над приемной дочерью. Он приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы. Обвинение просило о 15-ти. Сам Дмитриев вины не признает.

В правозащитном обществе «Мемориал» считают приговор «неправосудным».

В то же время член президентского Совета по правам человека Николай Сванидзе сказал агентству «Интерфакс», что это решение можно считать фактически оправданием. По словам адвоката Дмитриева, с учетом того срока, который историк провел в СИЗО, он должен выйти на свободу уже в середине ноября.