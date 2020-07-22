«Учительская газета» пишет о возможной отставке главы Департамента образования Исаака Калины

Эту информацию подтвердили изданию несколько источников в самом департаменте и Правительстве Москвы. Преемником Калины, по сведениям газеты, в ближайшие дни должен стать его зам Александр Молотков. В самом департаменте образования эту информацию не подтверждают, передает радиостанция «Говорит Москва».

Тем временем столичные власти запланировали на 24 июля выпускной для московских школьников 24 июля, сказала вице-премьер Анастасия Ракова.

Праздничные мероприятия пройдут в специальных тематических зонах, расположенных на территории всего парка. Персоналу парка выделять средства защиты.

