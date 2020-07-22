Росздравнадзор выдал аппаратам ИВЛ «Авента-М» новое регистрационное удостоверение, но не разрешил их использовать до результатов дополнительной проверки. Эксплуатация этого оборудования была остановлена в мае после пожаров в двух больницах.

Аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые производит Уральский приборостроительный завод, получили новое регистрационное удостоверение, после чего СМИ сообщили, что это, по сути, разрешение на их использование от Росздравнадзора. Но в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения поспешили уточнить, что к применению оборудование может быть допущено только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик и получения соответствующих документов. В сообщении отмечается, что завод проводит корректирующие мероприятия в отношении этих аппаратов ИВЛ, какие именно, не уточняется. Когда они завершатся, неизвестно. При этом газета «Коммерсантъ» пишет, что предприятие уже возобновило поставки по контрактам. Ранее сообщалось, что проверка Росздравнадзора выявила ряд нарушений на заводе, но прямой связи между недочетами при производстве аппаратов и пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где они были установлены, не нашли.

Пожары в медучреждениях произошли друг за другом в мае, их жертвами стали 7 человек. После этого Росздравнадзор начал проверку и запретил использовать это оборудование в больницах