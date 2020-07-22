Петрозаводский суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы карельского историка Юрия Дмитриева

Судья Александр Мерков признал его виновным только по одной из четырех статей обвинения – в насилии над приемной дочерью. В то же время Дмитриева оправдали по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Сам он вины не признает.

В «Мемориале» считают приговор главе карельского центра Юрию Дмитриеву «неправосудным». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. «Вот так сегодня в нашей стране выглядит приговор невиновного человека. Ему дали срок до отбытого. Но мы считаем приговор неправосудным. И с одной стороны мы рады, что наш коллега выйдет на свободу. Мы не отнюдь не считаем это победой правосудия», — сказал он. В официальном заявлении правозащитного центра, которое привел Черкасов, в частности, говорится: «Затяжной процесс по делу Юрия Дмитриева завершился сегодня обвинительным приговором по части выдвинутых обвинений — 3,6 года лишения свободы. Несмотря на очевидную мягкость приговора, он неправосуден. Абсолютная беспочвенность обвинения была очевидна с самого начала. Такой приговор по столь тяжкому обвинению означает одно — у обвинения нет никаких доказательств реальной вины Дмитриева в насильственных действиях по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Тем не менее, эти обвинения отняли более трех лет свободы у Дмитриева и искалечили судьбу его приемной дочери», — заявил он.

Адвокат историка, Виктор Ануфриев тем временем сказал, что с учетом того срока, который глава карельского «Мемориала» провел в СИЗО, Юрий Дмитриев должен выйти на свободу уже в ноябре этого года. До этого времени, по словам Ануфриева, его подзащитный останется в изоляторе.