Мосгорсуд отменил постановление о продлении содержания под стражей полицейским, обвиняемым по делу Ивана Голунова

UPD: Адвокат Сергей Бадамшин уточняет, что Мосгорсуд не отменил арест, а отменил постановление о продлении содержания под стражей и направил материалы с ходатайством следователя на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Мосгорсуд в среду отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда. «Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа», — огласила решение судья.