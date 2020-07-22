Футбольный клуб «Химки» принял решение выступать в Российской Премьер-лиге

Команда возвращается в высший дивизион из ФНЛ. Как сказал агентству РИА «Новости» министр спорта Московской области Роман Терюшков, средства для выступления «Химок» в Премьер-лиге есть. Клуб закончил сезон на втором месте и получил право на возвращение. На прошлой неделе появлялись сообщения, что руководство команды рассматривает вопрос об отказе от перехода из-за отсутствия средств.
2020-07-22T16:34:38+03:00
2020-07-22T16:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 22 июля 2020
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