Центризбирком Белоруссии ограничил число наблюдателей на участках в день президентских выборов. Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила такое решение необходимостью «моральной и физической защиты» членов участковых комиссий. По ее словам, некоторые наблюдатели порой навязывают собственный стиль поведения и действия. Ермошина добавила, что нынешняя избирательная кампания складывается скандально, и потому члены комиссий не чувствуют себя защищенными ни морально, ни физически. Представители оппозиции уже раскритиковали такое решение. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.