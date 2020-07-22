Центризбирком Белоруссии ограничил число наблюдателей на участках в день президентских выборов. Глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила такое решение необходимостью «моральной и физической защиты» членов участковых комиссий. По ее словам, некоторые наблюдатели порой навязывают собственный стиль поведения и действия. Ермошина добавила, что нынешняя избирательная кампания складывается скандально, и потому члены комиссий не чувствуют себя защищенными ни морально, ни физически. Представители оппозиции уже раскритиковали такое решение. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
2020-07-22T16:34:07+03:00
2020-07-22T16:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680501-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...