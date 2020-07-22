Интернет-издание Znak.com пишет, что на Урале из-за визита главы МЧС с тушения пожара отозвали вертолет. Как рассказали в администрации заповедника «Денежкин камень», воздушное судно сделало два захода, сбросило воду, после чего улетело и не вернулось. Площадь пожара тем временем увеличилась до 23 гектаров. Воду, по словам работников, приходится носить от реки пешком. Как отмечает издание, тот же вертолет МЧС сегодня работал между Екатеринбургом и Нижними Сергами, где два дня назад произошел потоп. Его, по информации журналистов, задействовали для того, чтобы доставить федерального министра Евгения Зиничева в зону чрезвычайной ситуации.