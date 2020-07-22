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16:33, 22 июля 2020

Уральский приборостроительный завод объявил о возобновлении поставок аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Ранее их использование приостановили из-за двух трагедий в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Тогда в результате пожаров, которые произошли по вине этих моделей, погибли несколько человек. В руководстве завода сказали, что получили обновленное регистрационное удостоверение на устройства. В Росздравнадзоре ответили, что аппараты «Авента-М» можно вновь использовать только после проверки технических характеристик.



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