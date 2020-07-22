ФСБ объявила, что пресекла подготовку теракта в Кабардино-Балкарии

Представители спецслужбы говорят, что нападение готовили боевики одной из запрещенных ближневосточных террористических организаций. Четверо подозреваемых были убиты в перестрелке. На месте происшествия были обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы, добавили в ведомстве.
2020-07-22T16:32:52+03:00
2020-07-22T16:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 22 июля 2020
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