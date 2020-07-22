Карельский историк Юрий Дмитриев в ноябре может выйти на свободу

Об этом, со ссылкой на срок, который он провел в СИЗО, сказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. Сегодня Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения «Мемориала» к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. В то же время он оправдал его по статьям о порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Сам историк вины не признает. Он и его сторонники считают, что дело было сфабриковано из-за его работы – исследований сталинских репрессий в Карелии.