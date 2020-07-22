Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о признании экстремизмом отчуждение части территории России

Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтениях закон о признании экстремизмом отчуждение части территории России. В пакет с этим законопроектом вошли поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие от 6 до 10 лишения свободы за нарушение территориальной целостности Российской Федерации. В том же пакете инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.
2020-07-22T16:04:49+03:00
2020-07-22T16:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:04, 22 июля 2020
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