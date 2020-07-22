Родные чеченского политэмигранта Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, признались в его убийстве

По их словам, он работал под руководством иностранных спецслужб.

Пятнадцать мужчин разных возрастов стоят в светлой комнате, как правило, они, скрестив руки, молча смотрят в пол. Один из них негромко говорит что-то на чеченском языке. Периодически в его речи появляются слова на русском, например, «видеообращение». Такая запись распространяется сегодня в социальных сетях и мессенджерах. Интернет-проект «Кавказ.Реалии» пишет, что это родственники погибшего Мамихана Умарова берут на себя вину за его убийство.

Умаров известен тем, что неоднократно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова в своём блоге на видеохостинге YouTube. Нередко он прибегал и к личным оскорблениям политика. В сегодняшнем видеообращении, его родственники говорят, что сначала пытались убедить блогера перестать это делать, но тот отказывался, объясняя это тем, что иначе «спецслужбы Европы» не оставят его в покое. Участники обращения отмечают, что были просто вынуждены остановить Умарова. Самого убитого они называют «собакой, которая жила в Европе».

Чеченского блогера застрелили в пригороде Вены четвёртого июля. Расследованием произошедшего занимается австрийское управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Там это видеообращение пока не комментировали.

Ранее Рамзан Кадыров отрицал свою причастность к убийству Умарова. По его словам, покушения не него и других чеченских блогеров, которые живут в Европе, организовывают западные спецслужбы, «чтобы вызвать политический резонанс против России».