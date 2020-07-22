Историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам по обвинению в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней

Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев получил 3,5 года по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней дочери. При этом его оправдали по большинству пунктов обвинения.

В рамках второго дела историка Юрия Дмитриева Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям об изготовлении снимков обнаженной дочери, развратных действиях и хранении оружия. Эти части обвинения рассматривались в рамках его первого дела более двух лет назад. Тогда историка, который известен раскопками захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе, оправдали по всем пунктам и назначили 2,5 года условно только по статье о хранении оружия. Однако позже Верховный суд республики приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение, в ходе которого и появилось обвинение против Дмитриева в сексуальном насилии в отношении приемной дочери.

Срок в 3,5 года, назначенный главе карельского «Мемориала», гораздо ниже того, что просила прокуратура: она ходатайствовала о 15 годах колонии. Решения суда ожидали несколько десятков человек, собравшихся перед зданием. После приговора адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев сказал им, что историк должен выйти на свободу уже в ноябре. При этом приговор будет обжалован.

В «Мемориале» считают приговор Юрию Дмитриеву неправосудным, передает агентство «Интерфакс».

Приговор необоснованно суров для пожилого человека с рядом заболеваний, но удивительно мягок для той статьи, по которой судили историка, что говорит о невиновности Дмитриева. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, член ОНК Москвы Ева Меркачева. «Приговор достаточно жестокий, потому что надо учитывать его возраст и ряд заболеваний. Ранее я с ним общалась, и считаю, что он из тех людей, которые не могут совершить какое-либо преступление. В этом деле вообще очень много странностей. По тому обвинению, которое ему вменили, обычно дают больше срок, и то, что ему дали 3,5 года, это значит, что у них не было достаточно доказательств его виновности». – сказала она.