Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия

Петрозаводский городской суд в среду оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям о порнографии и хранении оружия. Об этом сообщается на сайте суда. «Суд постановил признать Дмитриева невиновным по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений», — говорится в сообщении.