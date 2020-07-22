В Кабардино-Балкарии уничтожены четверо сторонников ИГ, готовивших теракт

ФСБ России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), четверо боевиков уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечен на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство» — подчеркнули в ЦОС.