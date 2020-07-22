ФБК вернул Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот отправил организации в качестве пожертвования

Фонд борьбы с коррупцией вернул бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, которые тот отправил организации в качестве пожертвования. Об этом основатель ФБК Алексей Навальный написал у себя в Твиттере. «Тошнит даже от мысли, что на счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы», – написал Навальный.

Ранее Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за проигранного Пригожину суда. Согласно решению, компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным, присудили выплатить почти 88 миллионов рублей.