Юрий Дмитриев признан виновным по делу о развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери

Карельский историк, член правозащитного общества «Мемориал» Юрий Дмитриев признан виновным по делу о развратных действиях сексуального характера в отношении своей приемной дочери. Как заявил его адвокат после закрытого для прессы заседания, Дмитриев приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Отмечается, что по обвинениям в изготовлении детской порнографии и хранении оружия Дмитриев был оправдан.

Правозащитники утверждают, что дело сфабриковано, а причиной могла стать публичная деятельность историка, выступавшего на тему сталинских репрессий.