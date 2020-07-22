Известный советский хоккеист, Олимпийский Чемпион Инсбурка Александр Гусев скончался сегодня на 74-м году жизни

Прославленный защитник практически всю карьеру провел в ЦСКА.

11 сезонов Александр Гусев играл за армейский клуб. Выступал в одной пятерке с Михайловым, Петровым и Харламовым как в клубе, так и в сборной Советского Союза. В составе национальной команды стал победителем зимней Олимпиады в Инсбурке, дважды становился Чемпионом Мира. Александр Гусев — участник легендарной Суперсерии 1972 года, а его образ был использован в фильме «Легенда номер 17».

Завершив карьеру, работал тренером калиниского СКА МВО. Позднее выступал за команды ветеранов.

Соболезнования в связи с кончиной Александра Гусева выразили в Федерация хоккея России. Отметив, что в памяти защитник навеки останется яркой и талантливой личностью.

Дату и место прощания клуб сообщит дополнительно, — уточнили в пресс-службе ХК ЦСКА.