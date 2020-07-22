Американский репер Канье Уэст поинтересовался у своих подписчиков в соцсетях, стоит ли ему баллотироваться на пост президента США. Правда, его публикация просуществовала лишь несколько часов.

Уэст в своем Твиттере опубликовал список песен из предстоящего альбома и сопроводил подписью о том, что все афроамериканцы, по его мнению, проголосуют за Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата от демократов. Тем не менее, репер, одновременно допуская участие в выборах президента США в 2024-м, решил посоветоваться с подписчиками. Однако по неизвестным причинам он удалил свой твит. Последнее сообщение Уэста лишь гласит: «Говорит будущий президент», но что оно означает, не ясно.

В начале июля американский репер сообщил, что разочаровался в политике нынешнего президента США Дональда Трампа, несмотря на многолетнюю поддержку, и решил составить ему конкуренцию. Уэст даже предложил пост вице-президента реперу Jay Z. Накануне он подал заявку на регистрацию в качестве независимого кандидата в штате Иллинойс. В последний раз претенденты не от двух главных партий США составляли реальную конкуренцию лишь в 1992 году. Бизнесмену Россу Перо удалось набрать 19% голосов, но он при этом не выиграл выборы ни в одном штате.

Главными претендентами на должность президента США сейчас остаются нынешний американский лидер Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.