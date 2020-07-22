МИД РФ призывает органы США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами

Российские МИД призывает компетентные органы США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство вынуждено вновь обращаться в международные организации по защите прав журналистов.

Напомним, — ранее Первый канал сообщил о нападении на его съемочную группу. Сотрудников, снимавших протесты, атаковали некие люди в камуфляже. Члены съемочной группы серьезно не пострадали, но пожаловались на то, что у них разбили аппаратуру.