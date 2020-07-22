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14:11, 22 июля 2020

Китай сообщил, что США потребовали закрыть консульство КНР в Хьюстоне, сообщают зарубежные издания

Как передает Рейтер, Пекин осудил требование Вашингтона и пригрозил ответными мерами. Представитель МИДа Китая призвал США отозвать это «ошибочное решение». В интервью журналистам пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, в ответ на вопросы о якобы пожаре на территории представительства его страны в Хьюстоне сказал, что «генконсульство функционирует нормально». Ряд зарубежных изданий сегодня писали о том, что пожар в китайской дипмиссии мог возникнуть из-за того, что ее сотрудники сжигали секретные документы во внутреннем дворе здания.

Китайские государственные СМИ сообщают, что американские власти еще накануне дали Пекину трое суток на закрытие ведомства. Между тем Ассошиейтед пресс передает, что США пока не подтвердили эту информацию. Наблюдатели напоминают, что ранее в этом месяце Дональд Трамп подписал указ о санкциях против китайских официальных лиц, ограничивающих, как считают в Белом доме, права и свободы жителей Гонконга.

У Китая есть несколько дипломатических представительств в Соединенных штатах, включая консульства в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе.



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