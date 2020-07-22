Жириновский: Фургал согласился подать заявление об отставке по своему желанию и был готов прилететь в Москву

Владимир Жириновский утверждает, что Сергей Фургал согласился подать заявление об отставке по собственному желанию и был готов прилететь в Москву за два дня до своего ареста. Сегодня Жириновский обратился к жителям Хабаровского края и попросил поддержать временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Дегтярева.

Михаил Дегтярев раскритиковал участников протестной акции возле

администрации Хабаровского края. Однако жители снова собрались под окнами правительства и потребовали отставки врио губернатора.

За то недолгое время, что Дегтярев находится в Хабаровске, он успел несколько раз повторить одни и те же тезисы. Так утром в общественной палате края новый руководитель подчеркивал, что является назначением Путина и у него хорошие федеральные связи. Арестованный и отставленный Фургал — его соратник, но протестами ему уже не поможешь. Среди приоритетов работы навязал экономику и здравоохранения. Утром Дегтярев успел пройти по центру города, провел трансляцию у себя в Инстаграме и поделился впечатлением о местном населении.

Акции в поддержку Фургала он понимает. Это праведный гнев. Но

собираться перед правительством края якобы кормить голубей Дегтярев не советует.

О разгоне несогласованных акций, которые до сих пор проходили без задержаний Дегтярев еще вчера ответил уклончиво. Пообещал сдерживать полицию, действия которой высоко оценил.

Горожане на заявления не отреагировали и снова вышли вечером к администрации , устроив также автопробег.

Из администрации Хабаровского края в ближайшее время может уволиться первый чиновник при новом главе региона. Речь идет о замглавы правительства Владимире Хлапове, передает информационный портал ДВ — ХАБ.