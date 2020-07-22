В Карелии в эти минуты должно начаться оглашение приговора историку Юрию Дмитриеву

Он провёл в СИЗО более трёх лет.

Прокуратура запросила для Юрия Дмитриева пятнадцать лет колонии. Во-первых, карельского историка обвиняют по статье о незаконном обороте оружия. Здесь он частично признал вину. Во-вторых, по статьям об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетнего и о развратных действиях по отношению к ребёнку. Эти обвинения Дмитриев называет выдумкой.

Дело в том, что следователи при обыске нашли на компьютере историка двести фотографий его приёмной дочери. Девять из них, на которых ребенок частично без одежды, фигурируют в деле. Обвинение усмотрело в этом порнографию, в то время как сам Дмитриев говорит, что снимки нужны были для того, чтобы доказать органам опеки, что девочка нормально развивается.

Два года назад Петрозаводский суд уже вставал на сторону обвиняемого. Тогда дело прекратили, но вскоре, после допроса самой дочери, завели заново. Следователи утверждают, что она рассказал им о неких действиях сексуального характера.

Ранее в поддержку карельского историка выступали тысячи людей. Среди них – нобелевские лауреаты, ученые, журналисты, писатели и многие другие. Также коллега подсудимого по правозащитном центру «Мемориал» Сергей Кривенко говорил, что обвинению поверить невозможно.

Сам Дмитриев отмечал в интервью «Новой газете», что по его мнению приговор будет обвинительный. Он отмечал, что дело завели в качестве мести за его работу.

Юрий Дмитриев известен тем, что занимался исследованиями сталинских репрессий в Карелии. Самая известная его находка – урочище Сандармох, где были захоронены более шести тысяч человек.