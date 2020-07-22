Премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает, что новый учебный год для российских школьников начнется в очном режиме 1 сентября, однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Окончательное решение о формате обучения будет принято 20 августа, — добавил Мишустин.

В марте из-за эпидемии коронавируса российские школы закрыли, переведя процесс обучения «на удаленку». Но учебные заведения оказались к такому формату не готовы.

В этом учебном году в российских школах было рекордное количество учеников – более 16 миллионов. Но за партами они просидели лишь до марта – закрытие школ стало одной из первых мер, введенных из-за эпидемии. Пришлось в срочном порядке организовывать дистанционное обучение – через интернет. И выяснилось, что 85% учебных заведений технически к этом не готовы, эту цифру приводили в Министерстве просвещения. Проблема возникал и с другой стороны – у сотен тысяч школьников не оказалось ни компьютера, ни другого гаджета для онлайн-уроков, у кого-то — интерната. Тяжелее всего в этом плане пришлось многодетным семьям. Кроме того, не было и единой платформы для проведения уроков, не разработана методология и регламенты, и далеко не все учителя в принципе были готовы к преподаванию в таком формате. Не все учебные программы были адаптированы под «дистанционнку» . Официальные образовательные платформы, например МЭШ и РЭШ, сбоили из-за наплыва пользователей. Учителям и ученикам пришлось бороться с перегрузками, сбоями, хакерскими атаками и среди прочего намеренным срыванием уроков хулиганами. Родители жаловались что часть ответственности за образование детей переложили на них и критиковали качество онлайн обучения.

В министерстве просвещения России рассказали, что следующий учебный год для школьников начнется есть с сентября в очной форме. Не планируют переносить начало учебного года и в вузах.

В случае благоприятной эпидемиологической ситуации школы будут готовы принять детей 1 сентября с соблюдением новых рекомендаций Роспотребнадзора, — сказала «Эху Москвы» директор школы №19 в Подольске Жанна Имбер.

При этом Имбер отметила, что если обучение будет дистанционным, школьники могут столкнуться с проблемой нехватки компьютеров.

Между тем. в Госдуму внесен законопроект, касающийся дистанционного обучения в школах, — рассказал «Эху Москвы» зампред комитета по образованию Олег Смолин. По его словам, документ состоит из двух частей.

Смолин также напомнил, что в стране есть регионы, где пик эпидемии коронавируса еще не пройден.

Власти Москвы разрешили провести выпускной для школьников в Парке Горького 24 июля. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, показатели заболеваемости идут вниз. По ее словам, для выпускников подготовлена хорошая программа. При этом меры безопасности в условиях эпидемии будут полностью соблюдены.