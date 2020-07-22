Первый зампред комитета ГД не исключил, что в некоторых регионах обучение в школах 1 сентября начнется дистанционно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин не исключил, что в некоторых регионах России обучение в школах 1 сентября начнется дистанционно. Он призвал государство выделить дополнительные средства на организацию дистанционного обучения и предоставление школьникам доступа к компьютерам и интернету.

«Мы сейчас не можем сказать, насколько будут решены проблемы, но я думаю, что за лето ситуация улучшилась незначительно. Государство должно выделить дополнительные средства и помочь детям, которые вынуждены переходить на дистанционное обучение, а такая возможность в рамках второй полны пандемии есть, иметь компьютеры и широкополосный интернет», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

О.Смолин подчеркнул, что законопроект, обязывающий государство обеспечивать школьников техникой и широкополосным интернетом в ситуации вынужденного перехода на дистанционное обучение, был внесен в Госдуму.

Он добавил, что, скорее всего, московские школьники начнут учебу 1 сентября в очном режиме.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти готовятся к «нормальному 1 сентября» в российских школах. При этом решение о переходе на дистанционный формат обучения каждый регион будет принимать самостоятельно исходя из ситуации с коронавирусом.