Фильм «Земляне», который прорекламировал Зеленский, стал самым популярным на Кинопоиске за последние сутки

Документальный фильм «Земляне», который накануне прорекламировал президент Украины Владимир Зеленский, стал самым популярным на сервисе Кинопоиск за последние сутки, — сообщает издание Znak.com.



Документальная лента рассказывает о проблеме жестокого обращения человека с животными. Президент Зеленский говорил о нем, выполняя требования террориста в обмен на освобождение заложников. После задержания злоумышленника это видео было удалено