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13:31, 22 июля 2020

Жириновский: Фургал до задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию

Владимир Жириновский утверждает, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал до своего задержания намеревался прилететь в Москву с заявлением об отставке по собственному желанию. Выступая на заседании Госдумы, Жириновский сказал, что Фургал планировал это сделать во вторник, то есть, за два дня до ареста.

Тем временем, в Хабаровске проходит новая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала. По подсчетам корреспондента ТАСС в акции на площади Ленина принимают участие около сотни человек.

Газета «КоммерсантЪ» утверждает, что Следственный комитет России приступил к отводу адвокатов Сергея Фургала. По данным издания, постановление изготовлено в отношении Марины Горбачевой и Максима Самойлова. СК настаивает на том, что у них есть конфликт интересов, поскольку ранее они сотрудничали с бывшим партнером Фургала по бизнесу Николаем Мистрюковым.

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет исключать адвоката, если тот оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам доверителя.



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