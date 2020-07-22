Футбольный клуб «Спартак» опубликовал открытое письмо на имя главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. В котором выражено недовольство работой арбитров в премьер-Лиге.

Члены совета директоров московского клуба негодуют. «В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами. И всякий раз принимали решения не в пользу «Спартака» – говорится в письме, опубликованном на сайте клуба. В стане красно-белых подсчитали, что в результате было отменено четыре гола и один пенальти в пользу «Спартака».

Авторы письма отметили, что у букмекеров в этой связи даже появилась ставка на отмену гола Спартака после просмотра системы VAR, причем с очень высокими коэффициэнетами. При этом, ни к одной другой команде премьер-лиги подобная линия не открывалась.

В письме также отмечается, что в некоторых случаях арбитры в ущерб Спартаку игнорировали саму возможность обратиться к системе VAR.

Совет директоров «Спартака» попросил господина Кашшаи ответить на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, и в частности московского клуба.