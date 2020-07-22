В США должен предстать перед судом старшина ВМС страны Бриггс, обвиняемый в передаче секретной информации россиянину

В США сегодня должен предстать перед судом старшина ВМС страны Чарльз Бриггс, которого обвиняют в передаче секретной информации российскому гражданину.

Прослуживший 22 года в Армии США Чарльз Бриггс был арестован по подозрению в шпионаже в связи с передачей секретных данных российскому гражданину. Согласно обвинению, служащий в отделе информации и технологий военно-морском медицинском центре в Портсмуте Бриггс 9 января прошлого года использовал правительственный компьютер, чтобы получить секретную информацию, которую он в дальнейшем передал российскому гражданину. В это время он находился на авиабазе Оффат в Небраске. Ни имя россиянина, которому Бриггс передал информацию, ни характер данных не разглашается. В дополнение к этому Чарльза Бриггса обвиняют в намеренном предоставлении ложных сведений при прохождении процедуры допуска к секретным данным — на вопрос, имеет ли он тесные связи с иностранными гражданами, Бриггс ответил отрицательно. Помимо российского гражданина, старшина ВМС США поддерживал отношения и с гражданином Италии. Также Бриггса обвиняют по двум пунктам распространения детской порнографии.

Если военный суд признает Чарльза Бриггса виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 64 лет тюрьмы.